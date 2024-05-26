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В Литве проходит второй тур президентских выборов

В Литве проходит второй тур президентских выборов. В первом никто из кандидатов не набрал необходимое для победы количество голосов. Сейчас за пост главы государства соревнуются действующий президент Гитанас Науседаи премьер-министр Ингрида Шимоните (от правящей партии).

Пока явка с учетом досрочного голосования составила 17 %. Работать избирательные участки будут до 20:00.

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