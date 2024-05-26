В Литве проходит второй тур президентских выборов. В первом никто из кандидатов не набрал необходимое для победы количество голосов. Сейчас за пост главы государства соревнуются действующий президент Гитанас Науседаи премьер-министр Ингрида Шимоните (от правящей партии).