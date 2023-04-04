ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Литве проходят учения с участием военных НАТО

В Литве проходят учения сил НАТО "Восходящий Бык", в них задействовано около 1 300 военнослужащих и 250 единиц военной техники. Основные задачи - тренировки в оборонительных и наступательных операциях.

По завершении учений военная техника будет переброшена обратно в Руклу в сопровождении военной полиции. Учения организуются с целью подготовки к крупнейшим ежегодным маневрам вооруженных сил Литвы.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все