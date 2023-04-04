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В Литве протестуют фермеры
Нерешенные проблемы молочников. Неясности в вопросе декларирования. Налоговая реформа. Некомпетентность министерства и апатия в отношении аграриев. Литовские фермеры выехали на "тракторный протест".
Как раз сегодня министр сельского хозяйства Литвы в парламенте отвечает на острые вопросы оппозиции. А фермеры выехали на дороги в знак несогласия с бездумными действиями властей и внесением раздора между обществом и сельхозпроизводителями. Протестующие спрашивают правительство: "Куда нам ехать? В Вильнюс или на поля?"
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