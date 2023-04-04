В Литве протестуют фермеры

Как раз сегодня министр сельского хозяйства Литвы в парламенте отвечает на острые вопросы оппозиции. А фермеры выехали на дороги в знак несогласия с бездумными действиями властей и внесением раздора между обществом и сельхозпроизводителями. Протестующие спрашивают правительство: "Куда нам ехать? В Вильнюс или на поля?"

