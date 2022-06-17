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В Литве протестуют медики
В Литве власти из-за кризиса охотно экономят на медицине. В Вильнюсе прошла акция протеста литовских врачей. На столичную площадь перед Сеймом вышли сотни медиков со всей страны - руки их были перетянуты красной лентой в знак того, что правительство готовит над ними расправу. Протестующие требуют остановить проведение медицинской реформы, ее результатом станет меньшая доступность врачебных услуг населению, увеличение нагрузки на семейных докторов, а также увеличение стоимости всех форм лечения.
Нынешний протест со связанными руками - это шаг отчаяния: никаких шансов на то, что реформа будет свернута, не осталось. Ее реализуют с целью сокращения бюджетных расходов.
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