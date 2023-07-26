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В Литве работники Lifosa протестуют против закрытия предприятия

В Вильнюсе у здания кабинета министров прошла акция протеста сотрудников предприятия Lifosa. Участники требовали от правительства принятия мер, которые позволят заводу избежать закрытия.

Lifosa принадлежит компании с участием российского капитала. Предприятие уже готовят к консервации. Lifosa производит фосфорные удобрения, с его закрытием проблемы возникнут не только у работников, но и у огромного числа европейских фермеров. Дороговизна химикатов серьезно ударила по эффективности агропроизводства в Старом Свете.

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