В Литве работники Lifosa протестуют против закрытия предприятия

В Вильнюсе у здания кабинета министров прошла акция протеста сотрудников предприятия Lifosa. Участники требовали от правительства принятия мер, которые позволят заводу избежать закрытия.

Lifosa принадлежит компании с участием российского капитала. Предприятие уже готовят к консервации. Lifosa производит фосфорные удобрения, с его закрытием проблемы возникнут не только у работников, но и у огромного числа европейских фермеров. Дороговизна химикатов серьезно ударила по эффективности агропроизводства в Старом Свете.