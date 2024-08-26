В Литве растет безработица

В Литве продолжает расти безработица. По официальным данным, получателей пособия теперь 79 тыс. (при этом лишь в первом квартале года рост составил 7 %). Особенно туго приходится молодежи. Найти приличное место работы в стране сложно. Начинающим трудовую жизнь приходится из провинции ехать в столицу, а затем многие отправляются за границу, так как платят мало.

Но есть сферы, где деньги литовцы тратят без счета. Продолжает вооружаться местная армия (причем, делает это как в кредит, так и за свои). На 11 млн страна закупает шведские ракеты ПВО "Болид" (военные называют это "прекрасными инвестициями"). Стало также известно, что подписан контракт на поставку литовской армии более 8 тыс. дронов (потратят на это еще 8 млн евро, при этом две трети дронов литовцы собираются передать Украине). В Литве становится все больше оружия и безработных. И пока в Вильнюсе никому в голову и не приходит, что деньги, потраченные на войну, не самая лучшая инвестиция.

