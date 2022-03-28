В Литве родитель возмутился тем, что у детей могут быть друзья в России

В Литве анонимный родитель обратился с жалобой сразу в несколько инстанций. Он потребовал наказать учителей гимназии и изменить учебную программу. Жалобщика возмутило то, что на одном из уроков детям было предложено написать письмо другу из России. Анонимный папаша заявил, что в тот исторический момент, когда весь мир сражается с русскими, совершенно недопустимо считать, что там у литовцев могут быть друзья. Проверку жалобы проведет Министерство образования.