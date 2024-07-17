К 2030 году в Литве создадут мотопехотную дивизию. По словам чиновников, это одна из главных целей национальной политики в сфере безопасности.

В новое подразделение войдут около 17,5 тыс. солдат. В состав дивизии планируется включить и танковый батальон, технику закупить у Германии. На это выделяется более 4 млрд евро.