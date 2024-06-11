3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Литве стартуют учения "Крепкий щит - 6"
В Литве начинаются учения добровольческих сил при участии подразделений НАТО из Франции, Великобритании и ряда других стран. В общей сложности в маневрах, которые продлятся до воскресенья, примут участие не менее тысячи солдат. Отработка взаимодействия будет проходить на территории сразу восьми районов страны. Власти предупреждают, что имитировать боевые действия планируется вне полигонов: по дорогам общего пользования станут колесить танки, здесь будут взрывать холостые боеприпасы и использовать артиллерию. Нервы обывателей подвергнутся суровому испытанию, хотя организаторы и призывают не бояться взрывов с канонадой за околицей населенных пунктов. Примечательно, что параллельно в Литве проводятся учения "Железный волк" с участием 3 700 военнослужащих. При этом несколько дней назад здесь завершились совместные литовско-американские маневры "Удар меча", а также литовско-немецкие "Большая квадрига". Перманентные учения у нашей границы означают, что Вооруженные силы Литвы и ее союзников фактически в состоянии полной мобилизации.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов