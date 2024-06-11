В Литве стартуют учения "Крепкий щит - 6"

В Литве начинаются учения добровольческих сил при участии подразделений НАТО из Франции, Великобритании и ряда других стран. В общей сложности в маневрах, которые продлятся до воскресенья, примут участие не менее тысячи солдат. Отработка взаимодействия будет проходить на территории сразу восьми районов страны. Власти предупреждают, что имитировать боевые действия планируется вне полигонов: по дорогам общего пользования станут колесить танки, здесь будут взрывать холостые боеприпасы и использовать артиллерию. Нервы обывателей подвергнутся суровому испытанию, хотя организаторы и призывают не бояться взрывов с канонадой за околицей населенных пунктов. Примечательно, что параллельно в Литве проводятся учения "Железный волк" с участием 3 700 военнослужащих. При этом несколько дней назад здесь завершились совместные литовско-американские маневры "Удар меча", а также литовско-немецкие "Большая квадрига". Перманентные учения у нашей границы означают, что Вооруженные силы Литвы и ее союзников фактически в состоянии полной мобилизации.