В Литве стремительно растет число банкротств - какие предприятия закрываются

Наибольшее количество предприятий, инициировавших процедуру банкротства, в строительном секторе. Также вынужденно закрываются точки оптовой и розничной торговли, субъекты сферы услуг по ремонту транспортных средств и мотоциклов, услуг размещения и питания, а также в области обрабатывающего производства. За январь - июнь разорились 586 литовских предприятий. Главная причина - возросшая почти в 10 раз цена на электроэнергию и разрыв торговых связей с Россией.