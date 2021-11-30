В Литве цены на газ в январе поднимутся на 27-36 %

Литовцы встречают очередное подорожание. Ожидается, что цены на газ в январе поднимутся на 27-36 %. Все будет зависеть от решения госслужбы регулирования энергетики. В зависимости от того, сколько кубометров используют потребители, тарифы будут разниться. Для приготовления пищи один кубометр будет стоить 80 центов, а для отопления - 55! При этом размер абонентской платы останется прежним.