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В Литве участнику акции грозит 8 месяцев лишения свободы за надпись на флаге
В Литве участнику акции против семейной политики правительства грозит 8 месяцев заключения. 25-летний мужчина нанес на литовский флаг надпись, как объявило следствие, "разжигающую рознь в отношении группы лиц по их сексуальной ориентации". Мужчину обвиняют в надругательстве над государственным символом, и ему грозит наказание в виде лишения свободы. Это уже двойные стандарты! Если в Литве так чтят государственные ценности, то почему вывешиваниеБЧБ-полотнища перед мэрий Вильнюса осталось безнаказанным?
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