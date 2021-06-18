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В Литве участнику акции грозит 8 месяцев лишения свободы за надпись на флаге

В Литве участнику акции против семейной политики правительства грозит 8 месяцев заключения. 25-летний мужчина нанес на литовский флаг надпись, как объявило следствие, "разжигающую рознь в отношении группы лиц по их сексуальной ориентации". Мужчину обвиняют в надругательстве над государственным символом, и ему грозит наказание в виде лишения свободы. Это уже двойные стандарты! Если в Литве так чтят государственные ценности, то почему вывешиваниеБЧБ-полотнища перед мэрий Вильнюса осталось безнаказанным?


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