В Литве в лагере беженцев вспыхнули беспорядки: охрана применила электрошокеры и газ

В центре регистрации беженцев в литовском Пабраде вспыхнули беспорядки. Пограничники применили электрошокеры и газ. Около 30 мужчин, которые проживают в контейнерном городке, стали требовать свободы. Люди возмущены тем, что Литва не дает им убежище. Пришлось вызвать подкрепление, сообщили в службе охраны госграницы. Часть бунтарей перевезли в другое место, куда - не уточнили. По информации агентства Delfi, в Пабраде содержат 677 мигрантов.