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В Литве во втором туре президентских выборов побеждает Гитанас Науседа

В Литве одновременно с евроголосованием избирали и главу государства. Во втором туре президентских выборов побеждает экономист Гитанас Науседа. Он набирает более 66 %. Его соперница Ингрида Шимоните - экс-министр финансов - уже поздравила своего оппонента с победой. Явка на выборах превысила 52 %. Около 10 % граждан при этом проголосовали досрочно.

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