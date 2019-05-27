В Литве во втором туре президентских выборов побеждает Гитанас Науседа

В Литве одновременно с евроголосованием избирали и главу государства. Во втором туре президентских выборов побеждает экономист Гитанас Науседа. Он набирает более 66 %. Его соперница Ингрида Шимоните - экс-министр финансов - уже поздравила своего оппонента с победой. Явка на выборах превысила 52 %. Около 10 % граждан при этом проголосовали досрочно.