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В Литве водоснабжение подорожает минимум на 20 %

Жировки литовцев опять потяжелеют. Компании, обеспечивающие в Литве водоснабжение, требуют немедленного повышения тарифов на услуги. Речь минимум о 20-процентном росте цен: коммунальщики настаивают, что если это не сделать сейчас, профильные предприятия начнут массово банкротиться. Из-за подорожания электричества и высокой инфляции тарифы перестали покрывать затраты на оплату труда сотрудников и обеспечение технологических процессов. Более того, цены на водоснабжение следует повышать дважды в год, считают коммунальщики. Уже сейчас инфляция в Литве 15,5 %, а цены на услуги должны расти пропорционально.

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