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В Литве вступил в силу закон о десоветизации общественных пространств
Страны Прибалтики продолжают попытки вытравить память и разрушить историческое наследие. В Литве с сегодняшнего дня вступил в силу закон о десоветизации общественных пространств. В частности планируют переименовать улицы и демонтировать памятные знаки на русском языке, посвященные выдающимся личностям СССР. Под запрет также попали буквы - Z и V, а также георгиевская лента. К нарушителям будет применяться штраф от 300 до 700 евро.
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