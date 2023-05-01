В Литве вступил в силу закон о десоветизации общественных пространств

Страны Прибалтики продолжают попытки вытравить память и разрушить историческое наследие. В Литве с сегодняшнего дня вступил в силу закон о десоветизации общественных пространств. В частности планируют переименовать улицы и демонтировать памятные знаки на русском языке, посвященные выдающимся личностям СССР. Под запрет также попали буквы - Z и V, а также георгиевская лента. К нарушителям будет применяться штраф от 300 до 700 евро.