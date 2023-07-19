В Литве вводят лимиты на товары повседневного спроса

Супермаркеты Литвы вводят ограничения на продажу товаров, которые являются объектом ажиотажного спроса. В список входят, например, сахар, соль, молоко, яйца, масло, мясо и кофе.

Местные экономисты говорят, что наличие этих товаров обеспечивается завышенными ценами (они в 1,5-2 раза выше, например, польских). Изредка магазины объявляют о скидках, и тогда граждане стараются запастись необходимым впрок. Теперь это станет невозможным: сахар и соль придется покупать втридорога либо по одной упаковке в руки.