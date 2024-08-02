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В Литве вводят налог на тунеядцев
В Литве вводят налог на тунеядцев. Все граждане старше 18, которые нигде не учатся и не работают, отныне будут обязаны платить в Фонд социального страхования дополнительные 65 евро в месяц. Эти деньги поступят в кассу национального Минздрава.
Налог, по мнению властей, должен компенсировать расходы государства на лечение лиц, ведущих паразитический образ жизни. Дополнительные расходы побудят бездельников сменить асоциальное поведение на общественно полезное. По крайней мере так считают в Литве.
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