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В Литве выросли цены на электроэнергию

В Литве фиксируют рост цен на электричество. На время тестовых испытаний по отключению линий электропередачи кольца БРЭЛЛ страна поставляла энергию из Швеции и Польши. Из-за этого спотовые цены увеличились на 8,5 %.

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