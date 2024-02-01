В Литве задумались об оборонных займах

Как финансировать войну в Украине и не уйти в минус? В Литве, например, решили вспомнить советский опыт госзаймов у населения. Спикер парламента страны предложила властям "взять деньги в долг" у граждан республики, чтобы покрыть ими оборонные расходы.

Отметим, что Вильнюс планирует потратить в этом году на защиту своих рубежей 2 млрд евро, еще 232 млн уйдет на помощь Киеву. И все это происходит при дефиците бюджета в 3 %.