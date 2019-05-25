В Литве завтра выберут президента страны

Это уже второй тур. Две недели назад никому из 9 кандидатов не удалось набрать необходимое количество голосов. В бюллетене две фамилии: 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Именно ему прочат победу аналитики. Но тут же отмечают, что пользующаяся поддержкой консерваторов Шимоните, под руководством которой были приняты меры жесткой экономии во время мирового финансового кризиса. одержала победу в первом туре, хотя и с минимальным преимуществом в 0,18 процента.