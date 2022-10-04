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В Литву прибывают 250 немецких солдат

Вдоль белорусских рубежей и в регионе в целом наблюдается крайне высокая военная активность. Вот новости только последних нескольких дней. В Литву прибывают 250 немецких солдат для участия в учениях на полигоне в Рукле. В маневрах примут участие 80 единиц военной техники. Объявлено также, что литовский военный бюджет вырастет в 2023 году вдвое - до 2,5 % ВВП. Да и в текущем официальный Вильнюс выделил на военные нужды дополнительные 150 миллионов. Эстонское оборонное ведомство сообщает, что оно получило на 140 миллионов долларов американской военной помощи. Эстонцы намерены потратить эти средства преимущественно на закупку ракетных систем "Хаймэрс".

В Польше к восточной границе перебрасывают войска как собственные, так и американские: поток техники настолько интенсивен, что на шоссе регулярно случаются аварии с участием армейских тягачей.

Сведения об этой аварии появились в соцсетях 4 октября. Судя по присутствию на месте инцидента двух пожарных машин, авария была серьезной. В общей сложности в сопредельных с Беларусью странах находятся 25 тысяч военных НАТО.

Фото: Pixabay

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