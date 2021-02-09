В Ливане не утихают протесты

Неспокойная обстановка остается в Ливане. Акции протеста вновь переросли в столкновения с полицией. Изначально позиционировавшие демонстрацию как мирную, участники начали перекрывать дороги Бейрута. Попытки нарушить правопорядок жестко пресекали правоохранители. В ход шли дубинки и грубая сила.



Cреди причин недовольства - ухудшение эпидситуации на фоне пандемии, жесткие карантинные меры и рост бедности. Напомним, накануне масштабные акции проходили в Триполи. За прошлый месяц в результате протестов один человек погиб, более 250 - травмированы.



