В Ливане протестующие штурмуют здание Минэкономики

Акции протеста вспыхнули в Бейруте. Жители Ливана недовольны нынешним экономическим состоянием страны. Демонстранты попытались взять штурмом здание Министерства экономики. В качестве тарана они использовали металлический барьер.

Согласно данным Всемирного банка, страна переживает один из сильнейших кризисов в мире с середины XIX века. Ранее Центробанк Ливана отменил запрет о снятии долларов. Там опасаются банкротства банковской системы.