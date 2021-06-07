ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Ливане протестующие штурмуют здание Минэкономики

Акции протеста вспыхнули в Бейруте. Жители Ливана недовольны нынешним экономическим состоянием страны. Демонстранты попытались взять штурмом здание Министерства экономики. В качестве тарана они использовали металлический барьер.

Согласно данным Всемирного банка, страна переживает один из сильнейших кризисов в мире с середины XIX века. Ранее Центробанк Ливана отменил запрет о снятии долларов. Там опасаются банкротства банковской системы.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все