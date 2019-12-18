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В Ливане установили елку из пластиковой тары

В Ливане в городе Чекка установили елку из пластиковой тары! На изготовление новогоднего дерева потребовалось 130 тысяч использованных бутылок. Высота ели немного не дотягивает до 30 метров. Создатели таким ярким способом продвигают тему вторичной переработки пластика.

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