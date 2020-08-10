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В Ливане в ходе демонстраций пострадали 700 человек

В Бейруте не утихают акции протеста. Люди после взрыва в местном порту обвиняют власти в бездействии и ненаказании виновных. Многочисленная толпа собралась у стен парламента. Демонстранты вели себя агрессивно, набрасывались на стражей порядка, бросали в них камни. 1 полицейский погиб. 700 участников акций получили ранения. Для разгона протестующих пришлось применить слезоточивый газ.

В Германии прошли протесты против карантинных мер

А в Германии на акцию протеста собрались недовольные карантинными мерами и экономическими последствиями пандемии.

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