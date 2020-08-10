В Ливане в ходе демонстраций пострадали 700 человек

В Бейруте не утихают акции протеста. Люди после взрыва в местном порту обвиняют власти в бездействии и ненаказании виновных. Многочисленная толпа собралась у стен парламента. Демонстранты вели себя агрессивно, набрасывались на стражей порядка, бросали в них камни. 1 полицейский погиб. 700 участников акций получили ранения. Для разгона протестующих пришлось применить слезоточивый газ.



