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В ливанском городе Броумана женщин-полицейских одели в шорты

Решение принял мэр, он уверен, что короткая форма поможет привлечь туристов. Впрочем, нововведение вызвало критику общества. Людей тревожит, что мини-шорты будут отвлекать водителей.

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