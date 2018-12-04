В Ливерпуле прошел ежегодный массовый забег Санта-Клаусов

Длина дистанции -пять километров. Маршрут пролегал вокруг центра города. Большинство из полутора тысяч участников были одеты в классические красные кафтаны и шапки с помпонами. Однако часть активистов бежала в синих костюмах – это фанаты местного футбольного клуба "Эвертон". Победителей в забеге не выбирают. Все собранные деньги идут на благотворительность.