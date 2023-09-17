В Ливии пустыня из-за наводнения превратилась в море

В Ливии наводнение изменило ландшафт страны. Вода заполнила пустые русла и бассейны рек, а также озер, которые были там 6 тысяч лет назад. Таковы последствия удара циклона "Даниэль". Погибли свыше 11 тысяч человек, еще 20 тысяч пропали без вести. В Ливии намерены привлечь к ответственности иностранные компании, которые должны были обслуживать плотины, но по факту работы не выполняли. Конструкции рухнули, что привело к наводнениям и жертвам.