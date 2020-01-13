В Ливии установился режим тишины

В Ливии уже более суток сохраняется перемирие. Стороны конфликта прекратили огонь в ожидании официального соглашения между маршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и главой Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем.



Оба они прибыли в российскую столицу, но от прямых переговоров в последний момент отказались. Переговоры в Москве ведутся посредством турецкой и российской сторон под эгидой министерств иностранных дел и обороны.



Ранее в Триполи прибыли первые отряды Вооруженных сил Турции для поддержки армии Сарраджа, а Россия направила военные самолеты для поддержки подразделений Хафтара.



