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В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум
В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовало голосование на референдумах по вопросам присоединения к Российской Федерации в качестве субъектов. Из соображения безопасности в первые четыре дня голосования будут проходить на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. 27 сентября голосование состоится уже на избирательных участках. Тогда же начнется подсчет голосов. Кроме того, в ряде российских городов открылись участки для голосования беженцев.
"Апофеозом стало интервью Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей и их внуков убираться в Россию. Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители ряда областей Украины о проведении референдумов, - это ответ на его пожелание", - заявил Сергей Лавров, глава МИД России.
В Центральной избирательной комиссии Херсонской области рассчитывают, что в референдуме примут участие порядка 750 тысяч человек, в Запорожье - 500 тысяч, в ДНР - полтора миллиона.
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