В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовало голосование на референдумах по вопросам присоединения к Российской Федерации в качестве субъектов. Из соображения безопасности в первые четыре дня голосования будут проходить на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. 27 сентября голосование состоится уже на избирательных участках. Тогда же начнется подсчет голосов. Кроме того, в ряде российских городов открылись участки для голосования беженцев.

"Апофеозом стало интервью Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей и их внуков убираться в Россию. Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители ряда областей Украины о проведении референдумов, - это ответ на его пожелание", - заявил Сергей Лавров, глава МИД России.