В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях Украины стартовало голосование по вопросам присоединения к России

о сути, люди исправляют свою ошибку, сделанную в 91 году. Тогда же никто не знал, что будет. Тогда те люди, которых Запад, спеша, привел к власти, Кравчук и все остальные, это же были националисты. Они-то обещали, что права, что мы создаем Украину все вместе: русские, евреи, армяне, украинцы. И что Украина - это многонациональная страна. И что все национальности равны, мы будем жить в мире и согласии. Нам не нужны указания и подсказки из Москвы. А что потом началось? Уже с 90 годов они из многонационального народа стали строить украинскую нацию. Стали говорить что все, кто говорит на русском языке, это второй сорт. И политика пошла уже с уклоном к построению какого-то моногосударства. А после 14 года это вообще была одна страна, одна нация, одна мова. А все остальные - это кто? Я кто был? Они дали понять, что мы чужие. В прошлом году Зеленский сам говорил в интервью, (Лавров это отметил в ООН). Это прямая речь Зеленского: "Кому нравится Россия, убирайтесь в Россию. Подобру-поздорову". Вот люди убираются в Россию. Так посоветовал сам Зеленский. А сейчас он против, да? Т.е землю оставьте. Что значит, землю оставьте? Зачем люди должны уезжать? Это их родной дом. Мой родной город - это Амбросевка, городу больше 150 лет, 153 года. И 23 года мой город побыл в составе Украины с 14 года. А 130 лет он был единым целым - Россией. И как это теперь назвать? Это возвращение домой или это уход от Украины. Это несоизмеримо, если будем смотреть с точки зрения истории. Люди просто возвращаются домой. Кто Херсон основал? В Украине успели побыть. Но Украина ничего, кроме разрухи, нищеты, наплевательского отношения к людям, ничего не дала. Вот теперь люди просто воссоединяются.

Александр Скубченко, политолог, блогер