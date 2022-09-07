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В Лондоне асфальт залили белой краской - чего хотят активисты?
Асфальт на подъездах к зданию парламента Великобритании "залили молоком", вернее, белой краской. Так британские активисты движения за спасение животных и климата подготовились к выступлению в парламенте новоизбранного премьера Лиз Трасс. Полиция произвела несколько арестов.
Несколько активистов приковалі себя на дорогах по доброй британской протестной традиции. Призывают обратить внимание нового правительства на рост стоимости жизни, экономический и климатический кризисы.
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