В Лондоне асфальт залили белой краской - чего хотят активисты?

Асфальт на подъездах к зданию парламента Великобритании "залили молоком", вернее, белой краской. Так британские активисты движения за спасение животных и климата подготовились к выступлению в парламенте новоизбранного премьера Лиз Трасс. Полиция произвела несколько арестов.