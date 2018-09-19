В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

ЧП на западе Лондона. Автомобиль въехал в группу людей рядом с мусульманским центром. Об этом сообщает газета "Сан". Пострадали два человека. Их жизням ничто не угрожает. Водитель скрылся с места происшествия. Он объявлен в розыск. Полиция полагает, что, возможно, это теракт.