В Лондоне горит историческое здание в районе Хампстед

Около ста пожарных в эти минуты тушат пятиэтажку в Лондоне. Историческое здание горит в районе Хампстед на северо-западе британской столицы. Речь идет о фешенебельном жилом комплексе на Инглвуд-Роуд - строении викторианской эпохи (вторая половина XIX века). О пострадавших в пожаре пока ничего не известно.