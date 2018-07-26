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В Лондоне горит историческое здание в районе Хампстед

Около ста пожарных в эти минуты тушат пятиэтажку в Лондоне. Историческое здание горит в районе Хампстед на северо-западе британской столицы. Речь идет о фешенебельном жилом комплексе на Инглвуд-Роуд - строении викторианской эпохи (вторая половина XIX века). О пострадавших в пожаре пока ничего не известно.

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