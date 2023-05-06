ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Лондоне короновали Карла III, коронация прошла на фоне протестов

Все больше британцев склоняются к республике и выступают против монархии. Церемония коронации Карла III прошла на фоне демонстраций. В Лондоне задержаны десятки участников акции протеста. Противники коронации встали на пути торжественного шествия и на Трафальгарской площади, они скандировали лозунг "Не мой король!".

Карл III является сороковым правящим монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве с 1066 года. Духовный глава Церкви Англии возложил на голову суверена корону святого Эдуарда Исповедника. Последний раз подобное мероприятие в Великобритании проходило 70 лет назад. Тогда нынешнему королю было 4 года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все