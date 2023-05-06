В Лондоне короновали Карла III, коронация прошла на фоне протестов

Все больше британцев склоняются к республике и выступают против монархии. Церемония коронации Карла III прошла на фоне демонстраций. В Лондоне задержаны десятки участников акции протеста. Противники коронации встали на пути торжественного шествия и на Трафальгарской площади, они скандировали лозунг "Не мой король!".