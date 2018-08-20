В Лондоне мужчина с молотком напал на двух женщин

Инцидент произошел и на юго-востоке Лондона. Мужчина с молотком напал на двух женщин. Обе пострадавшие доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое. Преступник задержан. Им оказался 27-летний Джо Ксереб. По предварительной информации, молодой человек страдает психическим расстройством.