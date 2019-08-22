В Лондоне на прохожего напали с ножом прямо на Трафальгарской площади

Это одна из главных достопримечательностей столицы Великобритании, где всегда много туристов. Мужчина доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. На месте ЧП работает полиция. Прошлый год стал в Соединенном Королевстве рекордным по числу преступлений, совершенных с использованием холодного оружия. По данным полиции, более 14 тысяч нападений произошло только в Лондоне, более 40 тысяч - по стране. В нынешнем году жертвами холодного оружия стали уже более полусотни человек.