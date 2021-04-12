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В Лондоне объявлены лауреаты премии BAFTA
В Лондоне назвали лауреатов премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Победителей объявляли ведущие церемонии на сцене лондонского Альберт-холла, а благодарственные речи транслировались онлайн. Зрителей в зале не было. Триумфатором премии стала картина "Земля кочевников" - сразу 4 награды: за лучшие фильм, режиссуру и операторскую работу, а исполнившая главную роль Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой года. Аналогичную награду за мужскую роль получил британец Энтони Хопкинс - за работу в фильме "Отец". Лучшими актерами второго плана названы Дэниел Калуя и Юн Ё-джон. Среди иностранных фильмов победа у датской киноленты "Еще по одной", а лучший анимационный фильм - "Душа" американского производства.
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