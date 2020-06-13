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В Лондоне от вандалов оградили памятники

Памятники Лондона оградили от нападений. В частности, фанерными щитами была обшита статуя экс-премьера Соединенного Королевства Уинстона Черчилля и памятник Нельсону Манделе. В минувший уик-энд многие монументы вандалы исписали граффити. Это произошло во время массовой акции протеста. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил действия участников массовых беспорядков.


В США не прекращаются акции протеста

Не прекращаются акции протеста и в США. Во Флориде полицейские разгоняют толпу, не позволяя демонстрантам атаковать проезжающие мимо автомобили.

В центре Майами на митинг вышли сотни человек. В Сиэтле состоялась молчаливая акция протеста.

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