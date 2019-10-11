В Лондоне открывается сессия Парламентской ассамблеи НАТО

В Лондоне сегодня открывается сессия Парламентской ассамблеи НАТО. На ней обсудят проекты резолюций и докладов, подготовленных профильными комитетами ассамблеи стран - членов альянса. Так, в ходе заседаний проанализируют последствия распада Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В дискуссии затронут военную операцию на северо-востоке Сирии, а также программу помощи для Украины. Сессия Парламентской ассамблеи НАТО продлится до начала следующей недели.



