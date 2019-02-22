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В Лондоне парламентарии-консерваторы хотят заставить Терезу Мэй отложить Брексит
В Лондоне 100 парламентариев-консерваторов хотят заставить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй отложить Брексит. Законодатели объединились в спецгруппу, которая обещает не допустить беспорядочного выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Они заранее предупредили Мэй, что будут выступать против нее и ее правительства в том случае, если соглашение с Брюсселем не будет достигнуто. Между тем, как показывают опросы, четверть взрослых британцев планируют закупаться впрок продуктами питания на случай сбоев в поставках из Европы. Каждый пятый взрослый уже начал складировать запасы.
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