В Лондоне парламентарии-консерваторы хотят заставить Терезу Мэй отложить Брексит

В Лондоне 100 парламентариев-консерваторов хотят заставить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй отложить Брексит. Законодатели объединились в спецгруппу, которая обещает не допустить беспорядочного выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Они заранее предупредили Мэй, что будут выступать против нее и ее правительства в том случае, если соглашение с Брюсселем не будет достигнуто. Между тем, как показывают опросы, четверть взрослых британцев планируют закупаться впрок продуктами питания на случай сбоев в поставках из Европы. Каждый пятый взрослый уже начал складировать запасы.



