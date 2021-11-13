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В Лондоне перед посольством Польши прошла массовая акция в поддержку беженцев на белорусско-польской границе

Недовольство действиями западных стран все больше распространяется по Европе. В Лондоне перед посольством Польши прошла массовая акция в поддержку беженцев на белорусско-польской границе.

Люди требовали, чтобы польские власти прекратили насилие и дали людям возможность попасть в Германию. Однако польские дипломаты остались к просьбам глухи.

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