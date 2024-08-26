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В Лондоне после первого дня ежегодного карибского карнавала задержаны 90 человек
В Лондоне полиция задержала 90 человек после первого дня карнавала афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл.
В заявлении правоохранителей отмечается, что наиболее распространенные основания для ареста - хранение наркотиков, владение опасным оружием, нападение на сотрудников чрезвычайных служб, ограбления и преступления сексуального характера.
Уточняется, что атакованы 15 сотрудников правоохранительных органов, еще три человека среди гражданских получили ножевые ранения.
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