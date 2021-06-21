В Лондоне проходит масштабная акция протеста за смягчение COVID-ограничений

В эти минуты в Лондоне проходит масштабная акция протеста. Сотни людей собрались у офиса премьер-министра. Они требуют смягчить коронавирусные ограничения. Сегодня правительство Британии должно было начать снимать антиковидные ограничения. Из-за нестабильной эпидситуации власти решили перенести смягчение мер. Это и вызвало недовольство граждан.