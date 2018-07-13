В Лондоне пройдут переговоры президента США с королевой Елизаветой II

Внимание мировых СМИ сегодня приковано к Лондону. В британской столице пройдут переговоры президента США с королевой Елизаветой II. Журналисты в ожидании новых заявлений. Вчера Трамп во время гала-ужина с британским премьером Терезой Мэй дал ей несколько советов, как нужно проводить Брексит. А в интервью газете «Сан» заявил, что мягкий выход из ЕС похоронит будущее соглашение о свободной торговле между Великобританией и США.