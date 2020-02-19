В Лондоне раздали награды престижной музыкальной премии Brit Awards

Рэпер Стормзи во второй раз признан лучшим британским сольным исполнителем. Лучшей британской певицей - Мэйбл. Награду за группу года забрали альтернативщики из Фолз. Лучшей иностранной певицей признают Билли Айлиш. Премия прошла на стадионе - О2Арена уже в сороковой раз.