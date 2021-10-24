В Лондоне сотни людей вышли на протест в защиту Джулиана Ассанжа

В Лондоне сотни людей вышли накануне на протест в защиту Джулиана Ассанжа. Марш прошел от здания корпорации BВС до здания суда, где будет рассматриваться апелляция по экстрадиции основателя WikiLeaks в США. В Штатах ему предъявлены в общей сложности 17 обвинений в шпионаже. И в случае признания вины Ассанж может быть приговорен к 175 годам заключения в тюрьме строгого режима. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019-м он был выдан властям Великобритании. Однако в экстрадиции подозреваемого в США было отказано. Адвокаты американской стороны обжаловали данное решение, подав апелляцию. Слушания по делу пройдут на следующей неделе.