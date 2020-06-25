В Лондоне во время разгона участников мероприятия пострадали 22 сотрудника полиции

В Лондоне во время разгона участников несанкционированного музыкального мероприятия пострадали 22 сотрудника полиции.



В ночь на 25 июня жители района Брикстон обратились в полицию с жалобами на шум и антиобщественное поведение со стороны участников уличной вечеринки. Прибывшие на место инцидента полицейские подверглись нападению, также было повреждено несколько патрульных машин. Четверо нападавших были арестованы.



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