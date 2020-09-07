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В Лондоне возобновились слушания по делу Ассанжа
В Центральном уголовном суде Лондона возобновлено рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Его адвокаты и представители американского правительства должны были встретиться еще в мае, но из-за пандемии переговоры перенесли. Напомним, американские прокуроры предъявили 49-летнему Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров. В WikiLeaks посчитали, что по сумме обвинений он может получить до 175 лет тюрьмы.
Его адвокаты утверждают, что предъявленное обвинение - это "политически мотивированное злоупотребление властью".
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